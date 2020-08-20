Объявлен старт онлайн-экомарафона «360» En+ Group. Фото: пресс-служба компании En+ Group

Сегодня, 20 августа, начался экологический марафон «360» в онлайн-формате. Его запустила компания En+ Group, ведущий производитель алюминия и электроэнергии. Марафон состоится в городах присутствия предприятий компании- Дивногорске, Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Миассе и Нижнем Новгороде.

Зарегистрировавшиеся участники получат первые задания, итоги подведут 10 сентября.

В каждом городе, где проходит марафон, участники должны выполнить 100 заданий. На официальном сайте проекта счетчик зафиксирует результаты.

Напоминаем, чтобы стать участником марафона, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и выполнять до 3 сентября каждую неделю задания

В понедельник и четверг с 24 августа по 10 сентября на страницах официального аккаунта @mir.plus в социальных сетях будут определяться участники, которые получат подарки для экологичной жизни.

Самые активные участники получат подарки для экологичной жизни. Фото: пресс-служба компании En+ Group

Чем больше заданий выполнит участник, тем больше шансов выиграть призы.

- Идея марафона в том, чтобы объединились люди с активной гражданской позицией – готовые каждый день подходить разумно и экологично к любому пространству вокруг себя. Они готовы начать изменения с себя и знают места в своем городе, которые требуют внимания, уборки или благоустройства. Онлайн-экомарафон дает участникам удобный и понятный способ, как начать изменения даже не выходя из дома, - сказала директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук.

Отметим, что в марафоне соревнуются между собой не только участники, но и города. В самом активном городе разместят баннер с благодарностью всем, кто принял участие в онлайн-экомарафоне «360».