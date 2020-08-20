Жителю Красноярска предстоит 6 лет провести в колонии за призывы к терроризму

Обвиняемому придется снова отправиться в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

30-летний житель Красноярска признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

Во время следствия было установлено, что мужчина во время отбывания срока наказания в колонии поменял вероисповедание. Он принял «Ислам» и начал призывать окружающих к осуществлению террористической деятельности. Освободившись, он продолжил действовать в том же направлении.

- На своей странице в социальной сети разместил комментарии, которые содержат признаки призывов к террористическим действиям и содержат угрозу применения насилия над группами лиц иной с ним веры, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора.

Обвиняемому придется провести шесть лет в колонии строгого режима.

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