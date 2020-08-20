В Красноярском крае на ликвидацию тлеющего полигона с лигнином потратят 27 миллионов рублей

По фактам возгораний лигнинохранилище была проведена прокурорская проверка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На ликвидацию очагов возгорания на канском лигнинохранилище выделено почти 27 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края.

Напомним, отвал лигнина Канского биохимического завода площадью более 20 тысяч гектаров был организован в 1977 году. В 2010 году предприятие ликвидировали. После началось постепенное возгорание полигона и тление лигнина. Причина тому – палы травы.

По фактам возгораний лигнинохранилище была проведена прокурорская проверка.

- В рамках введенного с декабря 2017 года режима функционирования «повышенная готовность» на локальном уровне не приняты надлежащие меры, направленные на фактическое проведение неотложных работ по восстановлению целостности тела глиняно-шлакового саркофага и предотвращению попадания в атмосферный воздух продуктов горения лигнина, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также выяснилось, что места прогара должны были засыпать золошлаковым материалом, чтобы ограничить к ним доступ кислорода и предотвращение распространения возгораний. Но более трех лет этого не проводилось, за что главе Канского района было внесено представление.

С декабря 2017 года в Канском районе действует режим повышенной готовности из-за прогаров в защитном слое саркофага. Сейчас зарегистрировано несколько действующих очагов и нарушений защитного слоя.

Также ведутся подготовительные работы по ликвидации лигнинохранилища. Они будут проведены в несколько этапов.

- Уже завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая разработает проектно-сметную документацию на ликвидацию опасного объекта и рекультивацию земельного участка, - рассказали в Минэкологии края. - Определен победитель, ведется процедура заключения государственного контракта. Для ликвидации очагов возгорания на полигоне хранения лигнина в Канском районе выделено около 27 миллионов рублей. Средства поступят в администрацию района из резервного фонда правительства края.