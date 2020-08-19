Больше чем любовь. В Красноярске открывается выставка к 100-летию жены писателя Виктора Астафьева

Виктор Астафьев с женой. Фото предоставлено Красноярским краеведческим музеем.

В Литературном музее им. В.П. Астафьева 25 августа откроется выставка «Больше, чем любовь», посвященная 100-летию со дня рождения Марии Семеновны Корякиной, жены Виктора Петровича Астафьева, и основанная на её автобиографической повести «Знаки жизни».

В архивных документах, мемориальных предметах, письмах, рукописях, фото-видеоматериалах отражается жизненный и творческий путь Марии Корякиной.

Эпиграфом к выставке служит отрывок из воспоминаний Марии Семеновны о заключении брака с Астафьевым в селе Станиславчик Винницкой области УССР: «Нам довольно быстро выписали Прошлюб – значит Свидетельство о браке, мы расписались в журнале, затем нам поставили отметки, или выписки о регистрации брака, закрепили печатью – Вите сделали запись в красноармейской книжке, мне – в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года». Перед тем как заполнить графу «Прозвище писля шлюбу» (фамилия после заключения брака), я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж. И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я – Корякина Мария Семеновна».

После демобилизации Корякина и Астафьев приехали в город Чусовой, на родину Марии Семеновны, чтобы начать семейную жизнь. Долгие годы Мария Семеновна была главным помощником своего мужа, сама начала писать в 1965 году.