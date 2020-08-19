Из-за коронавируса в Красноярске не хватает крови

Фото: Служба крови.

Красноярский центр крови призывает горожан стать донорами – в период пандемии произошел сильный спад донорской активности и сейчас необходимы все группы крови, об этом сообщает ТВК.

По информации «Службы крови», стать донором может каждый здоровый человек старше 18 лет, имеющий регистрацию в России. Важен не только возраст, но вес донора, он должен быть больше 50 кг.

Перед сдачей крови необходимо проверить себя на наличие противопоказаний к донорству и ознакомиться со списком рекомендаций, чтобы правильно подготовиться к сдаче крови.

Донорам гарантируют:

– бесплатное медицинское обследование перед донацией и справка о состоянии здоровья;

– два дня оплачиваемого отдыха (для работающих доноров);

– бесплатное питание и денежная компенсация (по заявлению) в день донации.

Напомним, несмотря на все открытия в области медицины и производство различных кровезаменителей, заменить кровь по-прежнему нельзя, она остается необходимой для спасения и лечения пациентов

Сдать кровь можно в Красноярском краевом центре крови по адресу: ул. Партизана Железняка, 3-з. Донору нужно взять паспорт, СНИЛС и защитную маску. Подробнее о донации можно узнать на официальном сайте центра крови.