Красноярцам расскажут, что такое русский стол и какой будет еда будущего

Гастрономические знания пригодятся всем гурманам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь открытия нового корпуса Института гастрономии в Сибирском федеральном университете пройдет онлайн-лекторий, посвященный ресторанному делу. Поучаствовать смогут все желающие, без ограничений.

Расписание лекций:

29 августа, 15:00 – 16:30

Онлайн-лекция «Традиционные гастрономические знания и их значимость для будущего».

Лектор: Андреа Пьерони, ректор Университета гастрономических наук, Турин, (Италия).

31 августа, 12:30 – 15:00

Онлайн-лекция «Что такое русский стол?».

Лектор: Игорь Владимирович Шейн, кандидат биологических наук, гастро-археолог, председатель Красноярского винного клуба, Красноярск.

31 августа, 15:00 – 17:30

Онлайн-лекция «Актуальные ресторанные тренды: еда будущего».

Лектор: Анна Кукулина, гастрономический журналист и исследователь, автор курса лекций «История гастрономии» в Novikov School, Москва.

Ссылки на онлайн-трансляции будут размещены на сайте Сибирского федерального университета за двое суток до начала мероприятия.