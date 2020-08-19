Глава Пенсионного фонда Красноярского края останется в СИЗО до середины ноября

Еще несколько месяцев за колючей проволокой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Железнодорожный районный суд принял решение продлить срок содержания под стражей управляющему краевым отделением Пенсионного фонда России Денису Майбороде до 19 ноября.

Напомним, Майборода был задержан в январе 2020 года после скандала с покупкой офиса для подразделения фонда в Ленинском районе Красноярска. Два здания приобрели за 130 миллионов при реальной цене в 75 миллионов рублей.

По версии следствия, Майборода вместе со своим заместителем за победу продавца в аукционе получил от посредника взятку в 13 млн рублей – это 10% от стоимости купленной недвижимости.

За получение взятки в особо крупном размере ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

С момента ареста срок задержания главе ПФР продляли уже несколько раз, и снова оставили чиновника за колючей проволокой. Следствие еще не закончено.