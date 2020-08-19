Врач красноярского «Сокола» спас ребенка в поезде

Врач "Сокола" Максим Поллевцов. Фото с сайта команды ""Сокол".

«Сокол» отправился в Ангарск на контрольные матчи с «Ермаком» и в этом же поезде ехала мама с сыном, Кристина Коновалова с Германом. Теперь они точно знают, что с попутчиками им повезло!

Так вышло, что ребе нок случаи но порезался ножом. Кровотечение было настолько сильным, что никто не мог помочь: все растерялись, даже проводники. Хорошо, что наши хоккеисты оказались рядом и позвали на помощь врача команды, Максима Олеговича.

Максим Поллевцов, профессионал, готовый помочь людям в любое время и в любом месте, остановил кровотечение ребенку. Он быстро обработал рану на руке и наложил стерильные стрипы. Рана перестала болеть и потом не загноилась. Кристина и Герман поблагодарили врача – эту историю рассказали на сайте хоккейной команды «Сокол».