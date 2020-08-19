Погулять и почитать. В Свердловском районе завершается благоустройство сквера

Фото: сайт администрации Красноярска.

Пока позволяет погода, в городе завершают работы по благоустройству. Скверов много не бывает, и каждый такой зеленый уголок жители ждут: будет где погулять с ребенком или провести часок на природе, но рядом с домом. В новом сквере на Королева, в Свердловском районе, уже установили бордюрный камень, заасфальтировали тротуар, обустроили парковочные карманы вдоль улицы Королева и проложили кабель для сетей наружного освещения.

До конца августа в сквере появятся фонари, качели-корзина под навесом, скамья-клумба и шкаф для буккроссинга. Осенью здесь посадят кустарники, кизильник и смородину, и проведут обрезку деревьев.

Сквер не большой, и понравится тем, кто не любит шумные места, а предпочитает погулять в тишине, почитать.

Напомним, в прошлом году в Свердловском районе благоустроили сквер "У Цирка", в этом году будет обустроен сквер "Паниковка", здесь появится прогулочная зона.