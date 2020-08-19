Кофе и другие подарки: Tele2 поздравляет красноярцев с понедельником

Фото: Tele2

Красноярск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую волну проекта «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор делает понедельники по-настоящему праздничными в Красноярске. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидку на поездку в такси.

Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели в 28 регионах России. Красноярским абонентам Tele2 будет доступен сет из двух предложений. Так, жители Красноярска по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 августа по 14 сентября.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и поездки на такси – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров. Федеральными партнерами проекта «Понедельники Tele2» стали «Макдоналдс» и сервис по заказу такси Gett.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2».