В Хакасии утонула 5-летняя девочка и пропал 6-летний мальчик

Поиски ребенка продолжаются. Фото: ИВАНОВА Диана

По предварительным данным следствия, жительница п. Майна города Саяногорска отпустила свою пятилетнюю дочку гулять. И когда ребенок не вернулся домой через час, мать начала ее искать. А в это время мужчина, житель Саяногорска, отдыхающий на берегу Енисея, сообщил, что на берегу найдена девочка без признаков жизни.

Позже выяснилось, что девочка гуляла вместе с 6-летним мальчиком, он тоже не вернулся домой. Начались поиски, но малыша пока не нашли.

Возбуждены два уголовных дела по факту смерти девочки и по факту исчезновения мальчика, об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры, местные жители продолжают поиски ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, был ли это несчастный случай или к гибели одного ребенка и исчезновению второго причастны неизвестные люди.