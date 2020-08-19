Мать после удара ползла к своему малышу: в Красноярске на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

Мама и малыш от удара отлетели на несколько местров. Фото: vk.com/kraschp

Пешеход - главный на дороге, его надо пропускать везде и всегда – об этом не раз написано в Правилах дорожного движения. Однако водителя летят без остановки даже на пешеходном переходе.

Эта авария произошла на улице Ястынской: под колеса автомобиля попала женщина с 5-летним ребенком. Видео смотреть просто страшно…

Пешеходы переходят дорогу, среди них – мама с малышом. Две машины остановились, как и положено, и пропускают пешеходов. Но третья летит и водитель не видит ничего: ни стоящие без движения машины, ни пешеходный переход, ни людей на «зебре».

Удар, - и женщина не удерживает руку ребенка, они летят поодиночке, падают на дрогу на расстоянии друг от друга. Ребенок лежит неподвижно, а раненая мать не может встать, и ползет к нему.

Наезд совершил 39-летний водитель автомобиля Volkswagen, он вместе со своим пассажиром выскакивают из машины, бегут к пострадавшим. Останавливаются другие машины, из них тоже выбегают на помощь, мгновенно образуется пробка.

К счастью, пострадавшие остались живы, но получили травмы и попали в больницу. Особенно серьезно пострадал 5-летний малыш. Несколько минут он лежал без движения, по словам очевидцев, скорая приехала минут через пять, и только тогда стало ясно, что ребенок жив.