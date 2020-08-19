Жители Красноярского края смогут смотреть столичные концерты

Никуда ездить не нужно, все лучшее можно увидеть и в городах края! Фото: Мария ЛЕНЦ

Слушать и смотреть лучшие концерты нашей страны в режиме реального времени – именно это можно сделать в виртуальном концертном зале, которые сейчас открываются по всей стране. В Министерстве культуры РФ подвели итоги конкурса на создание виртуальных концертных залов. Всего на конкурс поступило 364 заявки из 75 субъектов Российской Федерации.

За два последних года в крае уже открыты четыре виртуальных концертных зала: в Ачинске, Красноярске, Заозерном и Шушенском. В этом году они откроются в Норильске, Шарыпове и Боготоле.

В 2021 году - в Государственной универсальной научной библиотеке края в Красноярске, Детской музыкальной школе Енисейска, Лесосибирской ДШИ № 1 имени Бочкина и в «Межпоселенческом РДК» города Артёмовска.

В 2022 году виртуальные концертные залы появятся в Центральной городской библиотеке Дивногорска, Детской музыкальной школе Зеленогорска и в железногорской Центральной городской библиотеке имени Горького.

Напомним, виртуальные концертные залы открываются в рамках проекта «Цифровая культура». До 2024 года по России появится 500 виртуальных концертных залов.

Главная цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства. Разработанная система онлайн-трансляций позволяет смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени и в записи.