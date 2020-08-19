В Красноярске открылась «Площадь Мира»

Фото Музейного центра "Площадь Мира".

Музейный центр «Площадь Мира» открылся после долгого перерыва новой выставкой «Этот день мы приближали…», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она необычная, поскольку речь идет о сибирском тыле: эшелон, завод, воздушная трасса и морской путь, госпиталь, колхоз и дом. Для медицинских работников вход на выставку бесплатный до конца сентября по предъявлению удостоверения.

Также открываются другие новые выставки на военную тему. Фотовыставки «Апофеоз покоя» – о детях новосибирского отряда «Мужество, Героизм и Воля», которые совершали поисковые экспедиции на местах боев на Волховском фронте. Фотовыставка «Панорама частной жизни ветеранов Великой Отечественной войны» – премьера фотосерии о красноярских ветеранах в необычном формате двухметровых панорамных снимков.

«Послебеды 2.0.» – экспозиция современного искусства из коллекции музея по мотивам одноименной выставки прошедшей 10 лет назад.

Недавно у музея на набережной Енисея появился уличный арт-объект «Ротонда памяти и славы».

Из «докарантинных» выставок открыта фотовыставка корейского художника Чо Ин Чжына «Четыре элемента: ветер, вода, лес и камни».

Напомним, все музеи Красноярского края уже открыты и в них действуют ограничения:

– посещение только в защитной маске;

– соблюдение дистанции 1,5 метра;

– экскурсии для групп не более 5 человек по предварительной записи.

Также некоторые музеи ограничили время посещения – не более часа.