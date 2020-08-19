Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

В Красноярске открылась «Площадь Мира»

Музейный цент начал свою работу с 18 августа
Татьяна РябининаТатьянаРябинина
КомментироватьОставить комментарий
Фото Музейного центра "Площадь Мира".

Фото Музейного центра "Площадь Мира".

Музейный центр «Площадь Мира» открылся после долгого перерыва новой выставкой «Этот день мы приближали…», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она необычная, поскольку речь идет о сибирском тыле: эшелон, завод, воздушная трасса и морской путь, госпиталь, колхоз и дом. Для медицинских работников вход на выставку бесплатный до конца сентября по предъявлению удостоверения.

Также открываются другие новые выставки на военную тему. Фотовыставки «Апофеоз покоя» – о детях новосибирского отряда «Мужество, Героизм и Воля», которые совершали поисковые экспедиции на местах боев на Волховском фронте. Фотовыставка «Панорама частной жизни ветеранов Великой Отечественной войны» – премьера фотосерии о красноярских ветеранах в необычном формате двухметровых панорамных снимков.

«Послебеды 2.0.» – экспозиция современного искусства из коллекции музея по мотивам одноименной выставки прошедшей 10 лет назад.

Недавно у музея на набережной Енисея появился уличный арт-объект «Ротонда памяти и славы».

Из «докарантинных» выставок открыта фотовыставка корейского художника Чо Ин Чжына «Четыре элемента: ветер, вода, лес и камни».

Напомним, все музеи Красноярского края уже открыты и в них действуют ограничения:

– посещение только в защитной маске;

– соблюдение дистанции 1,5 метра;

– экскурсии для групп не более 5 человек по предварительной записи.

Также некоторые музеи ограничили время посещения – не более часа.

Культура