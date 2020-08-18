Сильные дожди, шквалистый ветер, град: красноярцев предупредили о ненастной погоде

Красноярцев предупредили о ненастной погоде Фото: Мария ЛЕНЦ

Сильные дожди, грозы, град, при грозах – шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду. Такой прогноз по центральным и южным районам Красноярского края рассылают экстренные службы уже на сегодня, 18 августа, с переходом на завтра, 19 августа.

В связи с этим следует принять меры безопасности. Главным образом, воздержаться от прогулок. И если ненастье застало врасплох, постараться найти укрытие. При сильных порывах ветра нужно избегать неустойчивых конструкций – заборов, рекламных баннеров, высоких деревьев. Опасность могут представлять даже плитки вентилируемых фасадов.

Добавим, что по прогнозам синоптиков нас ждет теплая рабочая неделя – днем температура воздуха до 27 градусов, ночью – до 13. Однако каждый день – пасмурно и осадки. А вот в выходные дни станет заметно прохладнее, до 21 градуса днем.