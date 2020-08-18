В Красноярске на улице Березина появится еще одна полоса

Сейчас рабочие расчищают территорию Фото: администрация города

В Красноярске улица Березина станет шире. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в департаменте городского хозяйства города.

Работы в самом разгаре. Рабочие подрядной организации занимаются подземными коммуникациями, а также расчищают территорию для расширения дороги. Дополнительная полоса появится на участке от улицы Шахтеров в сторону микрорайона «Покровский». После завершения работ дорога из двухполосной станет трехполосной. Это позволит увеличить транспортные потоки.

На дороге также заменят бортовой камень, обновят асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки, нанесут разметку.

Работы планируется завершить до конца сентября Фото: администрация города

Все эти работы планируется завершить до конца сентября.

Добавим, что этот ремонт будет выполнен в рамках Всероссийского проекта «Улица Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Улица названа в честь Александра Березина - командира сформированной в Красноярске 119 стрелковой дивизии. В июле 1942 года он был убит во время возвращения в штаб с передовой.

Всего в Красноярске в рамках этого проекта приведут в порядок 28 улиц, названных в честь героев и памятных событий Великой Отечественной. Средства поступят из городского бюджета.

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Какие улицы отремонтируют в Красноярске в этом году?

Финансируется программа из федерального и краевого бюджетов. В 2017 году на эти цели в Красноярске выделено 1,7 миллиардов рублей. Запланировано строительство и реконструкция трех автомобильных дорог, двух пешеходных переходов (в районе ледового дворца «Арена Север» на 9 Мая и в районе ледовой арены на Партизана Железняка). А также капитальный ремонт и ремонт 41 объекта улично-дорожной сети (подробнее).