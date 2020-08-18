В Красноярске на улице Матросова ограничат движение до сентября

Движение на участке перекрыто Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до осени будет частично ограничен проезд на улице Матросова. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на участке проводятся работы по ремонту тепловых сетей. Их выполняют АО «Сибирьэнергоремонт» и АО «Красноярская теплотранспортная компания». Для обеспечения безопасности на Матросова временно сужена проезжая часть в районе дома №1 на участке длиной 72 метра по нечетной стороне.

В мэрии добавили, что ограничение продлится с 00:00 часов 17 августа до 23:59 часов 1 сентября 2020 года.

Также до 30 августа закрыт проезд от Волжской до Львовской вдоль дома № 56 на улице Говорова. Там идет капремонт тепловых сетей. Ограничение продлено до 30 августа 23:59 часов.

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Теперь на участке переулка, от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до здания №1 в переулке Ярцевский будет организовано двухстороннее движение. А вот по параллельному проезду (от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до здания 30а, строение 3) движение под запретом (подробнее).