Держалась на честном слове: в Красноярске демонтируют старую лестницу в «Орбите». Фото: администрация города

«Держалась на честном слове» - жаловались жители микрорайона «Орбита» на лестницу, по которой приходилось спускаться с отвесного склона к Николаевскому проспекту. Старые деревянные разъехавшиеся ступени, большие пробелы между ними, ни пандусов, ни поручней – ходить было рискованно, особенно в темное время, ведь рядом ни одного фонаря.

И вот в администрации города заявили – аварийную лестницу начали демонтировать и приступили к строительству новой. Каркас будет металлический, с перилами. Предусмотрен пандус для мам с колясками. Покрытие ступеней – противоскользящее. Сверху и снизу на подходах к лестнице сделают тротуары и газоны. И – очень важно – появится освещение.

Работы должны завершиться до 30 октября. А пока жителям микрорайона придется пользоваться обходными путями. Многие из них водят детей в школу и садики в Николаевке, как раз по другую сторону Николаевского проспекта. Новый пешеходный мост через него откроют как раз ко времени строительства новой лестницы.