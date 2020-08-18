Как нарваться на мошенника-риэлтора на своем опыте узнала жительница Норильска Фото: Мария ЛЕНЦ

Как нарваться на мошенника-риэлтора на своем печальном опыте узнала жительница Норильска. Она едва не потеряла 80 тысяч рублей. Уголовное дело по факту мошенничества уже передано с обвинительным заключением в суд на рассмотрение.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. 37-летняя норильчанка решила приобрести квартиру и обратилась за помощью в риэлторское агентство. Обсудив детали сделки, сотрудница попросила передать ей 80 тысяч рублей в качестве оплаты услуг.

Пришло время оформлять документы – а риэлтор не выходит на связь. Потерпевшая пришла в банк, чтобы узнать, что происходит. И узнала, что в банк заявку от ее имени никто не передавал. После этого женщина прямиком направилась в полицию писать заявление.

Как оказалось, 47-летняя ранее несудимая обвиняемая не имела полномочий совершать подобные сделки, поэтому она и не собиралась помогать клиентке. Деньги присвоила себе, но когда завели уголовное дело, ущерб она возместила в полном объеме. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.