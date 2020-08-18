В Красноярске на Мичурина насмерть сбили женщину. Фото: ЧП-Красноярск

Сегодня ночью в Красноярске на улице Мичурина сбили женщину. Судя по данным на видео с камеры уличного наблюдения, это произошло сразу после полуночи. Точнее – в 00:19 часов. Камера зафиксировала все – улицу с редкими автомобилями, проносящимися с Октябрьского моста в сторону Красраба, хорошо освещенную фонарями «зебру». И еще зеленый для транспорта сигнал светофора.

Женщина-пешеход подошла к краю дороги и начала переходить ее. Останется загадкой, почему она не отреагировала на мчащийся слева на нее автомобиль – не остановилась, не побежала к спасительной разделительной полосе или не вернулась назад. При этом автомобиль мчался на большой скорости и даже если затормозил в последнюю минуту – на видео это незаметно. Женщина пролетела несколько десятков метро, шансов выжить у нее просто не было, сообщают очевидцы. Автомобиль сильно поврежден. С причинами трагедии разбирается полиция.