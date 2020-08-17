Разноцветные клумбы, причудливые скульптуры: в Красноярске выберут самый красивый район

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартовал городской этап конкурса «Самый благоустроенный район». В нем примут участие победители районных состязаний, где уже определили самые красивые территории офисов, детских садов и школ, лучшие дворы, подъезды, фасады, детские развивающие площадки. Отметим, что в 2020 году на конкурс поступило более 10 тысяч заявок.

На этой неделе комиссия объедет все районы города и самые лучшие дворы, чтобы назвать победителей городского этапа. Специалисты выберут лучшие в городе: балкон, цветник и палисадник, найдут самого лучшего дворника, самых активных жителей и самую динамично меняющуюся к лучшему улицу частного сектора.

Победители городского этапа конкурса получат гранты в размере от 20 до 170 тысяч рублей.

Район с самым большим числом призеров получит звание «Самый благоустроенный».

Напомним, в 2019 году по инициативе главы города Сергея Еремина, условия одного из самых популярных городских конкурсов изменили. Так, теперь район с наибольшим числом победителей получит еще и грант на дополнительное благоустройство одного из общественных пространств. Награда позволит победителям еще больше преобразить свои дворы и районы: за 1 место полагается 3 млн 320 тыс. рублей, за второе - 2 млн 200 тыс. рублей и за третье - 1 млн 100 тысяч рублей.