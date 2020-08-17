Не везде есть маски и санитайзеры: какие спортзалы в Красноярске нарушают правила

В Колизее все требования соблюдены! Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что по указу губернатора с 10 августа возобновлена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, саун при соблюдении ряда мер безопасности. Так, среди обязательных требований наличие защитных масок, перчаток, санитайзеров и разметки для социального дистанцирования, регулярная уборка и проветривание. Кроме того, загрузка этих заведений должна быть не более половины от обычной единовременной пропускной способности, при этом в группах могут заниматься не более 20 человек одномоментно.

На прошлой неделе специалисты администрации Центрального района вместе со службой городовых провели рейд по 13 спортивным залам фитнес-центрам, самые большие из них находятся в жилом микрорайоне «Покровский».

Фото: ИВАНОВА Диана

Проверка показала, что все спортивные учреждения подготовились к открытию и работают почти без нарушений: есть необходимое оборудование для очистки воздуха, проводится периодическая уборка помещений, используются маски и дезинфицирующие средства для рук.

Нарушения были выявлены только в фитнес-центре «Аполлон» на Караульной. Из всех перечисленных требований там оказалась только разметка на входе, не было ни масок, ни санитайзеров. Владельцы должны устранить нарушения до вторника, а затем их ждет очередная проверка.

Отметим, что подобные рейды-проверки будут проходить регулярно.

- Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни, сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. Вместе с тем, расслабляться рано, подчеркнул глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский. - Пренебрежение мерами безопасности может повлечь новую вспышку вируса, и тогда ограничения могут вновь ужесточить. Поэтому подобные проверки работающих организаций района продолжатся.