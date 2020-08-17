Склон на проспекте Ульяновский ученые предлагают укрепить деревьями

Разрушающийся склон Фото: пресс-служба администрации города

В Зеленой Роще на грани разрушения еще один склон - на проспекте Ульяновский. Опасное место огорожено, и власти совместно с учеными Института горного дела СФУ разрабатывают меры по укреплению склона. Геологи сделали заключение, что оползает склон в основном из-за талых вод. И рекомендуют отсыпать верхнюю часть оврага, высадить деревья и кустарники, создать поперечные барьеры и построить водоотвод.

- Администрация Советского района отсыпала один из аварийных участков. Около второго оврага, где обрушение подошло вплотную к пешеходной тропе, установили ограждения и информационные знаки, предупреждающие об опасности, - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.

Жителей просят быть аккуратнее и не рисковать лишний раз.