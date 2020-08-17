Пассажирам красноярского аэропорта предлагают сдать тест на COVID-19

Проверить здоровье могут и пассажиры, и посетители Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска новый сервис - посетители и пассажиры, встречающие и провожающие могут пройти экспресс-тест на коронавирус. Он покажет, имеются ли в крови антитела, какое количество, а также - болен ли в данный момент человек. Конечно, услуга не бесплатная - 2,5 тысячи рублей за анализ.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта, пройти экспресс-тест можно в здравпункте.

- Необходимо обратиться в здравпункт аэропорта, который находится на 1 этаже терминала прямо под нашим большим экраном, сдать капиллярную кровь из пальца, подождать 15 минут и узнать результаты, - рассказали в аэропорту.

Также здесь находится терапевт, который осмотрит пациента. Все вместе с тестированием займет порядка получаса плюс-минус 5 минут. Услугу оказывают в круглосуточном режиме.