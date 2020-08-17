Бывший коттедж арестованного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова сдают посуточно

Коттедж в Назарово Фото: АVITO

Коттедж арестованного по делу об убийстве 26-летней давности красноярского предпринимателя Анатолия Быкова сдается в аренду посуточно - для проведения свадеб и корпоративов. Объявление о сдаче коттеджа в 1000 квадратов на участке в 100 соток появилось на популярном сервисе AVITO, и согласно данным на сайте, стоимость посуточной аренды коттеджа н аберегу Чулыма не слишком высока - 10 тысяч рублей. Баня на дровах - 1000 рублей (минимум 3 часа), беседка с мангалом - 500 рублей за час.

- Сдается для корпоративов и свадеб, дней рождения. Очень красивая территория с фотолокациями. По территории течет горная речка. Есть беседка с мангальной зоной. Баня на дровах, выход к речке Чулым, - сообщается в объявлении.

Известно, что дом предприниматель давно продал, и сейчас он ему не принадлежит. Однако место все равно очень известное. Напомним, что предприниматель Анатолий Быков арестован и на время следствия содержится в СИЗО. Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников, Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили.

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