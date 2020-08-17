Экомарафон в Дивногорске: как принять участие в акции проекта «360»

В Дивногорске экомарафон пройдет в двух точках нижней части Красноярской ГЭС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 17 августа, компания En+ Group, ведущий производитель алюминия и электроэнергии, начала онлайн-регистрацию участников проекта «360».

Напомним, акция пройдет 5 сентября в 6 городах России, в том числе и в Дивногорске. А в режиме онлайн можно будет убрать свой дом или благоустроить двор.

Всего в рамках акции в 2020 году примут участие 1000 волонтеров. Их работа будет организована с учетом сохранения социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты. Волонтеров разделят по разным точкам. Работы на каждой точке пройдут в два временных интервала, чтобы не допускать скопления людей – одновременно не более 25 человек.

В Дивногорске экомарафон состоится в двух точках нижней части Красноярской ГЭС: вдоль берега Енисея недалеко от проходной предприятия и в нескольких километрах ниже по течению - на правом берегу в популярном месте отдыха. Здесь организуют уборку берега от мусора и его сортировку. Кроме того, поставят информационные стенды на тему экологии и сделают пикниковую зону.

Также во время экоакции пройдет digital-квест с QR-кодами о сохранении природы и экопривычках. Для участников акции, которые высаживают деревья, пройдет конкурс в инстаграм: посади дерево, сфотографируй и выложи фото с посвящением кому-нибудь.

Пройти регистрацию можно на сайте проекта «360».