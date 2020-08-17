Банк УРАЛСИБ выдал 7,5 млрд рублей по программам ипотеки с господдержкой

Общий объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по двум основным ипотечным программам с господдержкой с начала их запуска, составил 7,5 млрд рублей.

В том числе, по программе «Ипотека 6,5%»* было выдано более 1300 кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. По программе «Ипотека для семей с детьми» – около 4 млрд рублей при сопоставимом количестве кредитов.

Ипотечные программы с господдержкой в мае-июле обеспечили более 40% объемов ипотечного кредитования Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU). Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

*«Ипотека 6,5%» является наименованием продукта и не содержит финансовых условий. С условиями предоставления продукта. С условиями предоставления продукта можно ознакомиться на сайтеможно ознакомиться на сайте Банка.