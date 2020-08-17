«Помоги пойти учиться»: СУЭК поддержала благотворительную акцию

СУЭК поддержала благотворительную акцию. Фото: предоставлено СУЭК

Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться» стартовала в Красноярском крае 12 августа и продлится до конца сентября. Ее основная цель – помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Стать участником акции может каждый – и частное лицо, и крупная организация.

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» одной из первых в крае поддержала благотворительную акцию. Причем это давно уже стало доброй многолетней традицией

- Помощь СУЭК своевременна и важна. В нашей семье все дети школьного возраста. Денег, чтобы их собрать, нужно немало, а тут нам уже купили канцтовары, спасибо, - поблагодарила угольщиков мама пятерых детей Наталья Лопатенко из Назаровского района.

Когда в семье пять школьников, помощь просто неоценима. Фото: предоставлено СУЭК

- СУЭК – наш постоянный партнер в благотворительной акции, угольщики каждый год делают подарки будущим первоклассникам из малообеспеченных семей. По традиции волонтеры не только приобретают необходимые товары, но и организуют для первоклассников театрализованные представления, посвященные Дню знаний. В этом году из-за действующих ограничений от праздничных мероприятий пришлось отказаться. Тем не менее, горняки поздравили будущих школьников дома и вручили им подарки, - рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения города Назарово Людмила Голикова.

В Бородино подарки к 1 сентября получат не только дети из нуждающихся семей, но и все первоклашки – их 246. А в Шарыпово в конце августа ребятам из семей с малым достатком вручат рюкзаки со всем содержимым.