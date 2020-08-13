Tele2 запускает тариф-конструктор «Интернет для устройств»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновляет тарифный план для интернет-устройств. Теперь абоненты могут выбрать необходимые опции и настроить услуги для девайса с модемом или для нескольких гаджетов. Еще одна особенность предложения – возможность получить скидку до 20% на абонентскую плату по тарифу, объединившись в группу в рамках программы «Выгодно вместе».

Tele2 продолжает запускать выгодные продукты для своих клиентов. Оператор предлагает тарифный план «Интернет для устройств», который предоставляет безлимитный доступ к интернету для планшетов, модемов и роутеров как дома, так и в поездках по России. Тарифный план по умолчанию включает услуги, предоставляющие возможность на любом устройстве раздавать безлимитный трафик без ограничений по объему и выходить в интернет на максимально возможной скорости. Управление опциями доступно в личном кабинете.

Услуга «Доступ для модемов и роутеров» открывает тариф для любого устройства и раздачи трафика по Wi-Fi на другие девайсы. Опция «40 Гб на максимальной скорости» позволяет комфортно пользоваться интернетом на нескольких устройствах. Первые 40 Гб с услугой предоставляются на максимально возможной скорости, далее – на скорости до 4 Мбит/c. Стоимость тарифного плана в максимальной конфигурации складывается из абонентской платы, а также стоимости опций «Доступ для модемов и роутеров» и «40 Гб на максимальной скорости».