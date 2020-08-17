С владельца общежития на Новосибирской хотят взыскать неустойку в пользу жильцов

45-летнему владельцу здания грозит неустойка Фото: Мария ЛЕНЦ

Против владельца скандально известного общежития на Новосибирской, 58а подали еще один иск. Прокуратура собирается взыскать с мужчины неустойку в пользу жителей общежития. Напомним, ранее они обратились за помощью в СК России и края, заявив, что новый собственник здания выживает их из него, создавая невыносимые условия, - в общежитии нет окон, разобрана частично кровля и полы, зимой отключалось отопление. При этом здесь живут люди с инвалидностью и дети. К делу подключились следователи, и против владельца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности).. 45-летний мужчина был задержан.

Однако это не все. Прокуроры вышли в суд с тем, чтобы взыскать с него неустойку в пользу жильцов, ведь безопасные условия проживания так и не были восстановлены, как того требовал суд.

- В связи с этим прокуратура района в соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ (защита прав кредитора по обязательству) направила в Березовский районный суд заявление о взыскании с ответчика неустойки в виде денежной суммы за каждый день неисполнения определения суда о принятии обеспечительных мер, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. .