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Экс-директор типографии «Офсет» обвинен в растрате 37 миллионов рублей

Типография должна была выполнить работы, которые технически не может исполнить
Анна СнегиреваАннаСнегирева
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Деньги утекали из типографии больше полугода

Деньги утекали из типографии больше полугода

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший директор типографии «Офсет», одной из самых известных и старейших в Красноярске, едва не разорил бизнес. По данным краевой прокуратуры, с февраля по сентябрь 2015 года, мужчина будучи на должности директора вынудил сотрудников подготовить договоры на работы, которые типография по техническим причинам выполнить не могла - просто не было для этого мощностей. Таким образом, мужчина растратил около 37 миллионов рублей.

При этом договоры и спецификации к ним, по информации прокуроров, были заключены с подконтрольным директору юрлицом. Соответственно. когда договор и платежные документы попали в бухгалтерию типографии, их оплатили. Деньги ушли на счета подконтрольной фирмы.

Против мужчины возбудили уголовное дело, прокуроры утвердили обвинительное заключение. Дело уже направлено в суд Железнодорожного района, в скором времени он решит судьбу бывшего директора.

Криминал