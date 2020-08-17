В Красноярском крае на 100 000 рублей оштрафовали угрожавших должнику коллекторов

Коллекторы не давали жизни должнику и грозили расправой Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края взяла деньги в долг в «микрозаймах». После того, как не смогла отдать вовремя долг, как это чаще всего и случается, столкнулась с коллекторами.

Те начали обрывать телефон и даже пошли дальше - стали угрожать СМСками, сообщает УФССП по Красноярскому краю. Угрозы, правда, были скрытыми - с неизвестного номера. Испуганная за свою жизнь и здоровье женщина отправилась к судебным приставам и написала заявление.

На основе жалобы пострадавшей приставы провели расследование. Удалось выяснить, что номер принадлежит коллекторскому агентству. Таким образом, факт угроз подтвержден. Бы составлен протокол о нарушении прав физлиц при возврате просроченной задолженности. Дело направили в суд. Агентсво оштрафовали в итоге на 100 тысяч рублей.