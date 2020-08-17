Обещал подарить телефон. Вор заставил 13-летнего ребенка украсть для него мопед

Виновнику грозит 5 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из поселков Канского района 33-летний грабитель решил совершить преступление руками подростка. Он попросил 13-летнего ребенка проникнуть в гараж односельчанина и угнать оттуда мопед «Хонда», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Естественно, просто так подросток не стал бы взламывать чужой гараж. А за сотовый телефон - другое дело. Сумма ущерба - 20 тысяч рублей.

- По данному факту следователями МО МВД России «Канский» в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК России (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступление), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

Мужчине грозит 5 лет лишения свободы. Его судьбу решит суд. Что касается подростка, то его взяли на учет в ПДН. С мальчиком и его родителями поговорили в полиции. Пока.