В Красноярском крае долги по зарплате выросли до 98,3 миллиона рублей

За месяц сумма увеличилась на 3,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Работодатели в Красноярском крае задолжали работникам 98,3 миллиона рублей по зарплате - таковы официальные данные Красноярскстата. Только с 1 июля задолженность увеличилась на 4 процента или 3,5 миллиона рублей в денежном эквиваленте. По данным на 1 августа, долги по зарплате зафиксированы у 24 краевых предприятий. Без зарплаты остались 2,5 тысячи человек.

Непросто дела обстоят в сфере обрабатывающих производств - долги по зарплате сотрудникам перевалили за 36,2 миллиона рублей. Строителям владельцы компаний должны 34,65 миллиона рублей. Наиболее благоприятная ситуация складывается у управляющих компаний. Задолженность по зарплате в этой сфере сравнительно невелика - 0,16 миллиона рублей. Также в сфере образования - 1,25 миллиона рублей. Основной причиной невыплат эксперты называют отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов.