«На лобовом стекле появилась дыра»: в Красноярске женщина выпала из окна бизнес-центра на припаркованную машину

Женщина погибла Фото: Красноярск |Регион-24|

Жительница Красноярска выпала из окна 13 этажа бизнес-центра на Взлетке прямо на припаркованную машину. Трагедия произошла 14 августа. Женщина упала на припаркованную иномарку, в салоне которой в тот момент находилась ее хозяйка. Вот что она рассказала Новостям ТВК:

«Я припарковала машину и собиралась выходить. Услышала звук удара в лобовое стекло, на нем появилась дыра, разбилось боковое стекло, осколки полетели на меня. Думала, что кто-то бросил бутылку. Вышла посмотреть, а там лежит девушка».

Сначала пострадавшая не шевелилась, а потом начала двигаться и стонать. По дороге в больницу она умерла. Позже выяснилось, что погибшая работала в этом бизнес-центре. У нее накопилось много личных проблем, с которыми она не смогла справиться.

В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

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