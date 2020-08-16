В Красноярске сняли на видео, как белка отгоняет бурундука от кормушки

Белочка не захотела делиться Фото: соцсети

В красноярском эко-парке «Гремячая грива» по всей территории развешаны кормушки, куда посетители могут положить еду для зверьков. И вот на днях удалось снять на видео, как шустрая белка отгоняет бурундука от кормушки. Она со стрекотанием вытолкнула его из кормушки и довольная уселась на крышу. А бурундук тем временем не растерялся. Крадучись он вернулся обратно и начал уплетать угощение.

Напомним, эко-парк «Гремячая грива» располагается между остановками «Сопка» и «Академия биатлона». У многих красноярцев – это излюбленное место отдыха. Их притягивает чистый лес, свежий воздух и выразительный природный рельеф. А еще тропы для прогулок, велосипедные дорожки, спортивные комплексы, игровые площадки лесной ландшафт. Ну и его обитатели. Чаще всего здесь можно встретить белочек. Сотрудники эко-парка напоминают:

- Приносите в кормушки только семечки, орешки и фрукты. Только миндаль опасен для белок. Хлеб, бублики, сухарики, чипсы и другие ваши лакомства - лесным жителям могут навредить. Все должно быть без сахара, соли и не жаренное.