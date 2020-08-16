На правобережье Красноярска изменится схема движения транспорта

Будут выставлены соответствующие дорожные знаки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 августа изменится схема организации движения транспорта по переулку Ярцевский. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в администрации города.

Теперь на участке переулка, от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до здания №1 в переулке Ярцевский будет организовано двухстороннее движение. А вот по параллельному проезду (от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до здания 30а, строение 3) движение под запретом.

Новая схема будет работать в постоянном режиме. На участках выставят все необходимые дорожные знаки. Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность при подъезде к школе.

Новая схема движения Фото: администрация города

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