Организаторы нарколаборатории в Канске заказывали химические вещества через интернет

Приятели не успели продать ни одного грамма приготовленного вещества Фото: Гу МВД по Красноярскому краю

Двух жителей Канска суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения за создание нарколабаратории и попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в краевой полиции.

30-летний мужчина вместе с приятелем установил у себя в гараже на окраине города оборудование для изготовления наркотиков. С помощью интернета и почтовой связи они приобрели необходимые химические вещества и приготовили из них первую партию. Но сбыть «товар» они не успели.

- Полицейские задержали подозреваемых, изъяли из нарколабаратории предназначенный для реализации наркотик общим весом около 800 грамм, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 «Приготовление и покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». По итогам расследования материалы вместе с обвинительным заключением полицейские направили в суд.

В итоге один из наркосбытчиков получил 7 лет в исправительной колонии строгого режима, второй - 8,5.

Приговор уже вступил в законную силу.