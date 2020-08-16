Красноярцев ожидает солнечная и теплая неделя

Синоптики пообещали теплую неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстоящая неделя будет теплой, но жары под +30 уже ждать не стоит. Столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.

Более подробно о прогнозе погоды на ближайшие дни «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 17 августа, пасмурно, в светлое время суток до +23 градусов. Ночью +12 градусов.

Вторник будет солнечным, небольшая облачность. Днем до +23 градусов, в темное время суток до +14 градусов.

В среду, 17 августа, облачно с прояснения и небольшой дождь. Зато тепло - до +24 градусов днем. Ночью до +12 и дождь.

В четверг, 20 августа ожидается до +22 градусов, к вечеру снова осадки.

В пятницу, 21 августа, переменная облачность и кратковременный дождь. В субботу, 22 августа, солнечно, небольшая облачность, без осадков и до +20 градусов.

Так что, несмотря на то, что неделя обещает быть солнечной, зонтики очень даже пригодятся.