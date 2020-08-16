Какие дороги в этом году отремонтируют в Красноярском крае

На семи региональных дорогах уже завершен ремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершен ремонт на семи объектах региональной дорожной сети Красноярского края. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном Управлении автомобильных дорог, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На трассе Байкал - Авда в Уярском районе дорожники завершили работы на участке с 0,4 по 6,1 километр.

В Большемуртинском районе - на первых 6 километрах автодороги Раздольный – Луговской, в Ужурском районе - на участке со 132 по 139 километр автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое.

В Балахтинском районе ремонт запланирован на первых 6 километрах трассы Тюльково – Якушево. В июле здесь восстановили 2 километра покрытия, в следующем году восстановят оставшиеся 4 километра.

В Мотыгинском районе в эксплуатацию сдали полтора километра на участке с 16 по 18,8 километров автодороги Мотыгино - Широкий Лог.

Участок дороги Пировское – Комаровка (12-16,6 км) в Пировском районе продолжат ремонтировать в следующем году. В этом сезоне восстановили 1 километр участка в асфальтобетонном покрытии.

В Северо-Енисейском районе на трассе Епишино - Северо-Енисейский в 2021 году отремонтируют участки с 42 по 43 километра и с 50,6 по 51,6 километр. Здесь завершились подготовительные работы.

Всего в 2020 году отремонтируют 79 объектов, общей протяженностью около 270 километров. Объем финансирования составил 2,2 миллиарда рублей.

На сегодняшний день дорожники завершили работы на 30 объектах, на 29 ремонт продолжается.

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