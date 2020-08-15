В Туве на территории ТЭЦ погиб 10-летний ребенок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве на территории ТЭЦ погиб 10-летний ребенок. Трагедия произошла днем 13 августа в Кызыле. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» (ч.2 ст.293 УК РФ).

Предварительно установлено, что около 14:30 ребенок пришел на площадку Кызылской ТЭЦ вместе с двумя товарищами. Территория золошлакоотвода не была огорожена, дети стали купаться и один из них утонул. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем свою проверку начала и тувинская прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления. Собственник объекта также должен будет объяснить, почему режимный объект оказался открытым для посторонних.