В Хакасии в 4 часа утра «Мерседес» на полной скорости влетел в экскаватор. ФОто: ЧП Хакасия

В Хакасии ночью произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Информация есть пока только в социальных сетях, ею поделились очевидцы. Предварительно известно, что все случилось на автодороге, соединяющей Черногорск с Усть-Абаканом. Здесь есть участок трассы, перекрытый для ремонта. Временный объезд обозначен бетонными блоками, есть предупреждающие знаки.

Было около 4 часов утра, когда «Мерседес» на большой скорости пролетел мимо указателей и врезался в стоящий экскаватор, а затем в кучу земли. От машины осталась только груда искореженного железа. Количество пострадавших не уточняется, очевидцы говорят, что их в тяжелом состоянии увезли на «скорой». Также рассказывают, что накануне видели этот «Мерседес» (белый, приметный и с номерами Тюменской области), когда он ездил по городу, превышая скорость. Возможно, именно лихачество и стало причиной аварии, сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.