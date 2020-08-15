В Красноярске мошенники продают «волшебные коробочки» для унитазов за 60 тысяч рублей

В Красноярске активизировались мошенники

В Красноярске вновь активизировались мошенники. Видимо, устали сидеть на коронавирусной самоизоляции и вернулись к своему ремеслу. Пресс-секретарь компании «КрасКом» Татьяна Лукина рассказала, что в последнее время им приходится принимать немало звонков от обманутых жителей города. В основном это пожилые доверчивые люди.

«Залетные коммивояжёры пошли по квартирам красноярских пенсионеров, втюхивая старикам не очень-то и нужные в нашем городе бытовые фильтры для воды по заоблачной цене в 60 тысяч рублей, которым красная цена в магазине 5 тысяч. Новинка в их ассортименте: теперь в дополнение фильтрам на питьевую воду они предлагаю ещё какие-то волшебные коробочки на канализацию. Рассказывая сказки о необходимости этих железяк для сохранения труб и предотвращении засоров», - пишет Татьяна в своем «Фейсбуке».

Специалисты «КрасКома» обращаются к красноярцам: в нашем городе вода хорошего качества, она не нуждается в фильтрах. Проведите беседу с вашими пожилыми родными, расскажите им, что нельзя доверять мошенникам.