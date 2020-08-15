Сказал, что стало плохо, и потерял создание: в Хакасии во время сплава умер человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии во время сплава по реке умер человек. Трагедия произошла 13 августа в Таштыпском районе. Смерть была неожиданной и странной, следком сейчас проводит проверку. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днем компания друзей приехали из Аскизского района в местечко расположенное в 80 километров от села Кубайка Таштыпского района. Они планировали сплавиться на лодках по реке Оде. Путешествие началось 12 августа и проходило хорошо, но вечером на следующий день один из мужчин пожаловался, что ему стало плохо, и потерял сознание. Товарищи попытались оказать ему помощь, реанимировать, но увы, спасти не смогли.

Тогда они доплыли вниз по реке Оде, до места ее впадения в реку Абакан и только там появилась связь. Вызвали полицию. При осмотрел тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти мужчины.