В Красноярском крае в мошенничестве на миллион попались две сотрудницы Многофункционального центра

В Красноярском крае в мошенничестве на миллион попались две сотрудницы МФЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в мошенничестве на крупную сумму подозревают двух сотрудниц Многофункционального центра – учреждения, которое предоставляет государственные и муниципальные услуги и находится на бюджетном финансировании. Уголовное дело завели следователи полиции города Канска.

Предварительно известно, что одной подозреваемой 56 лет, второй 43 года. Они сговорились и фиктивно трудоустроили в свой штат родственницу. Новый сотрудник ни дня не работал, зарплату за него получали подозреваемые, тратили по своему усмотрению. Итого ущерб составил свыше 1,2 миллиона рублей. В настоящее время обеим женщинам уже предъявлено обвинение (по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что подобные случаи, основанные на фиктивном трудоустройстве, происходят нередко в учреждениях бюджетной сферы. На этот раз случай – из разряда очень крупных афер.