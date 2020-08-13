В Красноярске в трех районах отключат на сутки холодную воду Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске в трех районах отключат на сутки холодную воду – с 23 часов 14 июля (пятница) до 23 часов 15 июля (суббота). Это необходимо для замены аварийной запорной арматуры в центре города – на улицах Ленина, Маркса и Конституции, сообщает «ТВК-Красноярск» со ссылкой на «КрасКом», который и будет проводить ремонтные работы.

Уточним, что под отключение подпадают дома в Советском, Железнодорожном и Центральном районах города. Тем, кто в конце недели собирается уехать из дома на отдых или на дачу, следует проверить, закрыты ли краны. На случай, чтобы не затопить соседей, когда воду вновь дадут. Остальным нужно запастись холодной водой для разных бытовых нужд.

Кстати, в «КрасКоме» предупредили, что ремонтная бригада может завершить работу и раньше указанного часа. Тогда и воду дадут раньше. А в целом всю интересующую информацию по этому можно получить в центральной диспетчерской службе «КрасКом» по телефону: 211-39-63.