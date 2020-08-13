В Красноярском крае пастуха и лошадь убило молнией Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края, в Минусинском районе сейчас работают следователи. Накануне, 12 августа, там произошла трагедия – погиб 48-летний житель села Малая Ничка. Его тело нашли в 25 километрах от населенного пункта. По предварительной информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина работал пастухом.

Возвращался домой с пастбища, гнал стадо, когда началась гроза. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате поражения электрическим разрядом молнии. Проводится проверка, после которой следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что это не первый трагический случай, который произошел в тех местах. Месяц назад в соседней Хакасии два туриста отправились отдыхать на природу с палаткой и квадроциклами. Домой не вернулись. Их нашли под сосной, на которой были видны следы электрического разряда.