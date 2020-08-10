В Октябрьском районе Красноярска 40-летний мужчина, переходивший дорогу на «красный», погиб под колесами иномарки

Сотрудники ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска вечером 9 августа 40-летний мужчина погиб под колесами иномарки. Видео произошедшего с камер уличного видеонаблюдения выложили в группе ЧП-Красноярск.

Пешеход переходил улицу по «зебре» в 22 часа возле дома № 2 на улице Академика Курчатова. В это время по дороге, не снижая скорости, промчался «Volkswagen Jetta», под управлением 19-летнего парня. Как стало известно «Комсомольской правде2 – Красноярск, от полученных травм пострадавший погиб на месте. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Дорожные полицейские в очередной раз напоминают пешеходам о необходимости соблюдать ПДД и выполнять переход только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности.

По мнению пользователей соцсетей, в случившемся виноват и пешеход и водитель:

«Надеюсь посадят этого летчика! Притормозить перед зеброй, нет, не слышал - летит он! Ну и пеший чувство самосохранения отсутствует…».

«Пешик – самоубийца, но судить водилу будут однозначно и дадут что-нибудь, плюс компенсацию родственникам платить».

«Для таких случаев есть правило, даже если горит зеленый, водитель перед пешеходным должен притормаживать. А так есть формулировка для водителей, которая гласит «водитель управляет средством повышенной опасности».