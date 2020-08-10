Где в Красноярске отключат горячую воду

Энергетики намерены за неделю провести необходимые испытания Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Зеленая Роща в домах, расположенных в районе Дворца труда и согласия отключили горячую воду. С 10 по 16 августа будут проверять на прочность участок тепловых сетей от Красноярской ТЭЦ-3. Об этом сообщают gornovosti.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что раньше в этой части города профилактику сетей распределяли на все лето. Горячую воду не отключали, а трубы запитывали по тупиковой схеме. Температура горячей воды из-за этого падала, чем были недовольны местные жители. Летом же 2020 года здесь сохранили циркуляцию в трубопроводах. Необходимые для подготовки к зиме гидравлические испытания энергетики намерены провести за неделю.

Также в микрорайоне Зеленая Роща, как и в других частях краевого центра, продолжается плановый ремонт теплосетей. На завершающей стадии работы у перекрестка проспекта Металлургов и улицы Терешковой. Здесь меняют 173 метра магистральной сети диаметром 500 миллиметров.

Добавим, что по информации пресс-службы СГК, в 2020 году при гидравлических испытаниях сетей красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (основная часть) специалисты теплотранспортной компании выявили 151 повреждение. Большую часть из них они уже устранили.