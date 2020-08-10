В Красноярском крае разыскивается хромой 50-летний мужчина, у которого с собой была лопата, топор и фонарик

Владимир Ковалев так и не дошел до своего дома Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярском крае разыскивается 50-летний Владимир Ковалев из поселка Нижняя Пойма. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще 24 июля он ушел из сторожки в районе станции Табагашет, но до дома так и не добрался. Волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск» сообщили, что с собой у мужчины была лопата, налобный фонарик, топор и сигареты.

Приметы Владимира: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, брови широкие, волосы светло-русые, седые, с лобной залысиной.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Был одет: камуфляжная куртка, серые спортивные штаны с белой полосой, железнодорожные ботинки.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего Владимира Ковалева, просьба сообщить по телефонам:

8 (39171) 2-14-17 полиция Нижний Ингаш;

8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).